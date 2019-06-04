В сирийском Дамаске после семилетнего перерыва открылся автовокзал

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-04T11:14:14+03:00

Время поездок из одного крупного города в другой сократилось более чем в два раза

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В Сирии восстановили автобусное сообщение между отдельными районами страны. Автовокзал в районе Кабун в Дамаске возобновил работу впервые после семилетнего перерыва. Транспортное сообщение было прервано из-за разрушительных действий боевиков в стране.

На маршруты вышли десятки автобусов. Впервые после войны с автовокзала в Дамаске запускаются рейсы в Алеппо, Джибрин, Хаму, Хомс и другие крупные города и провинции, передает сайт телеканала «Звезда».

Билеты на автобусы раскупаются очень быстро. Благодаря тому, что многие разрушенные террористами трассы уже восстановлены, путешествовать по стране стало намного удобнее и быстрее. Если раньше на дорогу у местных жителей уходило по семь часов, то теперь это время сократилось примерно в два с половиной раза.

В сфере перевозок сейчас работает несколько компаний со своим автопарком. И именно благодаря конкуренции у сирийцев появилась возможность перемещаться по приемлемым ценам, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU