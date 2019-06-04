«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей возможности пользоваться каршерингом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-04T13:11:30+03:00

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Инициатива ГИБДД лишать злостных нарушителей ПДД права на каршеринг идет вразрез с Кодексом об административных правонарушениях и не может быть принята. Об этом заявил председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, с юридической точки зрения такой запрет неправомерен.

Похмелкин отметил, что санкции за нарушение правил дорожного движение предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях и им же ограничиваются. Если человек, совершивший нарушение, уплатил штраф, понес наказание, то в последствии наказывать его еще раз каким-либо образом за проступок — незаконно.

«Какие-либо иные последствия, тем более гражданско-правовые, а здесь речь идет именно о заключении договора, совершенно неприемлемы и неуместны. На мой взгляд, предложения ГИБДД лежат в антиправовом русле, и поэтому приняты быть не могут», — цитирует автоэксперта ИА НСН.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Госавтоинспекция хочет запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться услугами каршеринга. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров.

ИСТОЧНИК KP.RU