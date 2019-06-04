2019-06-04T13:53:13+03:00
Общество

Названы самые дешевые страны для летнего отдыха

На первом месте оказалась Турция
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Названы самые бюджетные направления для летнего отдыхаНазваны самые бюджетные направления для летнего отдыхаФото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Турция, Венгрия и Латвия стали самыми стали самыми бюджетными странами для организованного летнего отдыха. При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость тура для двух человек на одну неделю. При этом оценивались как все лето, так и каждый месяц сезона по отдельности.

Помимо тройки лидеров в десятку стран с дешевым отдыхом попали Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения и Белоруссия. В Турцию или Венгрию поездка в среднем обойдется паре в 56-57 тысяч рублей. В Латвию, Болгарию или Грузию можно будет съездить за чуть более высокую цену — 61 тысяча рублей. А вот за путешествие по остальным странам первой пятерки придется заплатить примерно 72-75 тысяч рублей, пишет ФАН со ссылкой на данные OneTwoTrip.

По данным экспертов, самым дорогим месяцем этого сезона стал июнь, а не август, который традиционно пользуется популярностью у путешественников.

Добавим, что самым дорогим направлением в этом году признан Маврикий. Отдых в этой стране обойдется путешественникам в 395 тысяч рублей. Помимо этого в топ-дорогих стран вошли Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкульт открестился от спора блогера BadComedian с издателем фильма "За гранью реальности"
Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой
Коробку с вещами будут вручать в вологодских роддомах
Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Суд Испании отложил перенос праха диктатора Франко в семейный пантеон
Кремль закроют для посещения в День России
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева на переговорах по Донбассу
Верховный суд РФ признал законным запрет полицейским проводить отпуск за границей
«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей возможности пользоваться каршерингом
Кремль: перед встречей в Нормандском формате Киеву следует сделать "домашнюю работу"
Строительство самой дорогой дороги России отложили на десять лет
Меркель поддержала строительство «Северного потока-2»
Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»
Похороны убитого спецназовца Никиты Белянкина пройдут на Митинском кладбище
Правительство РФ в июне представит предложение по формату электронных паспортов
"Ювентус" начал переговоры с Полем Погба