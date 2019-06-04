Названы самые дешевые страны для летнего отдыха

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-04T13:53:13+03:00

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Турция, Венгрия и Латвия стали самыми стали самыми бюджетными странами для организованного летнего отдыха. При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость тура для двух человек на одну неделю. При этом оценивались как все лето, так и каждый месяц сезона по отдельности.

Помимо тройки лидеров в десятку стран с дешевым отдыхом попали Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения и Белоруссия. В Турцию или Венгрию поездка в среднем обойдется паре в 56-57 тысяч рублей. В Латвию, Болгарию или Грузию можно будет съездить за чуть более высокую цену — 61 тысяча рублей. А вот за путешествие по остальным странам первой пятерки придется заплатить примерно 72-75 тысяч рублей, пишет ФАН со ссылкой на данные OneTwoTrip.

По данным экспертов, самым дорогим месяцем этого сезона стал июнь, а не август, который традиционно пользуется популярностью у путешественников.

Добавим, что самым дорогим направлением в этом году признан Маврикий. Отдых в этой стране обойдется путешественникам в 395 тысяч рублей. Помимо этого в топ-дорогих стран вошли Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU