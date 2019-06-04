Лопетеги официально возглавил «Севилью»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-04T14:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июня 53-летний Хулен Лопетеги был назначен главным тренером испанской футбольной команды «Севилья». О готовящемся назначении еще вчера сообщил испанский журналист Гильем Балаге. По его словам, руководство клуба готово дать время тренеру, чтобы он поставил команде тот же футбол, который показывала сборная Испании.

Хулен Лопетеги ранее работал с «Райо Вальекано», «Кастильей» и «Порту», но больше всего любителям футбола запомнилось его расставание со сборной Испании во время подготовки к чемпионату мира по футболу в России.

Сообщалось, что тренер начал переговоры с клубом «Реал» во время своей карьеры в сборной, что крайне не понравилось его руководству. Лопетеги убрали из сборной за день до старта чемпионата, что не помешало испанцам с новым тренером выйти из группы, но до финала красная фурия так и не дошла, проиграв в 1/8 финала россиянам в послематчевой серии пенальти.

В «Реале» Лопетеги так и не добился удачи и вскоре был уволен с поста тренера. В услугах Лопетеги так же были заинтересованы английские команды, но сам тренер решил остаться в Испании.

В этом сезоне «Севилья» заняла 6 место в турнирной таблице Испании, ее прошлый тренер Хоакин Капаррос покинул свой пост еще в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU