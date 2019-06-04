Тор из "Мстителей" приостановил карьеру ради семьи

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-04T15:06:52+03:00

Крис Хемсворт вернется в мир кино не раньше 2019 года

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Австралийский актер Крис Хемсворт приостанавливает карьеру в кино. Известный артист, прославившийся ролью Тора в "Мстителях" хочет уделить время семье.

"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся. Я просто хочу побыть дома с детьми", — отметил он, пишет Mirror.

По словам 35-летнего артиста, он хочет провести время с супругой Эльзой Патаки, тремя детьми. Хемсворт подчеркнул, что вернется в мир кино не раньше конца 2019 года. Последний год для артиста был очень трудным. Он провел на съемках все 12 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU