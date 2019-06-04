"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась на публике

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-04T15:39:33+03:00

Сестра Ким Чен Ына (слева), его супруга (вторая слева) и сам глава КНДР Фото: REUTERS

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Ким Ё Чжон - младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - появилась вместе с ним на публике после долгого отсутствия. Девушка посетила открытие сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе Первого мая в Пхеньяне.

Помимо нее, председателя КНДР и его супруги Ли Соль Чжу на трибуне присутствовали многочисленные чиновники, в том числе заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Примечательно, что ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo внесли Ким Ён Чхоля и Ким Ё Чжон в список "репрессированных" чиновников, которых якобы наказали за срыв последнего саммита США-КНДР. Так, чиновник якобы был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы, а сестра Ким Чен Ына помещена под домашний арест. Также сообщалось о казни четырех дипломатов и спецпредставителя Госсовета Северной Кореи по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля в Ханое состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она завершилась досрочно, при этом стороны не подписали никаких соглашений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694402" frameborder="0"></iframe> Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU