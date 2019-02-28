Кремль не увидел гибкости сторон на саммите США-КНДР

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-28T12:49:27+03:00

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, практика небольших шагов на встречу друг к другу пока не сработала

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Российские власти считают, что практика небольших шагов навстречу друг к другу пока не сработала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя саммит США-КНДР в Ханое.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль получил первую предварительную информацию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына. "Безусловно, ее еще предстоит анализировать", - отметил Песков.

"Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости навстречу друг к другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе", - подчеркнул представитель Кремля.

Второй в истории саммит лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи состоялся на этой неделе в Ханое. Сайт kp.ru ранее сообщал о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась досрочно; по словам президента США, стороны не смогли договориться по некоторым вопросам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694402" frameborder="0"></iframe> Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU