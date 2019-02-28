2019-02-28T12:49:27+03:00
В мире

Кремль не увидел гибкости сторон на саммите США-КНДР

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, практика небольших шагов на встречу друг к другу пока не сработала
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские власти считают, что практика небольших шагов навстречу друг к другу пока не сработала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя саммит США-КНДР в Ханое.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль получил первую предварительную информацию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына. "Безусловно, ее еще предстоит анализировать", - отметил Песков.

"Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости навстречу друг к другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе", - подчеркнул представитель Кремля.

Второй в истории саммит лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи состоялся на этой неделе в Ханое. Сайт kp.ru ранее сообщал о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась досрочно; по словам президента США, стороны не смогли договориться по некоторым вопросам.

Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: влияние из США на работу интернета в России возможно
России попросила Польшу выдать бывшего вице-президента "Пробизнесбанка"
В США пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку из-за запаха на борту
Абэ согласовывает экстренный телефонный разговор с Трампом
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в "Евровидении"
Умерла звезда сериала "Нашествие" актриса Лиза Шеридан
В Киеве заявили о заинтересованности НАСА в привлечении Украины к исследованию Луны
Стать общественным наблюдателем в местах лишения свободы станет сложнее
Трамп заявил, что США проведут инспекцию ядерных объектов Северной Кореи
Россия к концу 2020-х годов рассчитывает построить два эсминца типа "Лидер"
В управлении делами президента прокомментировали закупку сигарет подведомственной организацией
Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите США-КНДР
В Госдуме предлагают учредить в России День без смартфона
Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством"
Немецкая газета назвала "восстание" Хуана Гуайдо "провалом"
На Земле усилилась магнитная буря
Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения
СМИ: индийские военные ответили огнем на обстрел со стороны пакистанского Кашмира
Фигуристы из Самарской области поборются за призовые места на Всемирной универсиаде
В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях весной
Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу
Абэ не исключил возможность переизбрания на должность премьера на четвертый срок
Под сокращения весной могут попасть 115 тысяч россиян
Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств
Пакистан обстрелял ряд населенных пунктов в индийском Кашмире
Ритейлеры просят ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard
Река Русская затопила город в Калифорнии