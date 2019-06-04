2019-06-04T16:43:31+03:00
В мире

Вашингтон ужесточил санкции против Кубы

В Соединенных Штатах заявили, что островное государство предоставляет коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон ужесточил санкции по КубеВашингтон ужесточил санкции по КубеФото: REUTERS
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Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC) заявил о расширении ограничительных мер в отношении Кубы, запретив групповые поездки на остров и экспорт автомобилей и самолетов.

«Администрация приняла стратегическое решение обратить вспять ослабление санкций и других ограничений относительно кубинского режима», - заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Министр финансов объяснил решение Вашингтона тем, что «Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа».

Напомним, в конце апреля госдепартамент Соединенных Штатов объявил об ужесточении санкций в отношении Кубы. Тогда американский «черный список» пополнился пятью кубинскими организациями, которые по мнению Вашингтона контролируются военными Острова Свободы». Незадолго до этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что о введении новых ограничений против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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