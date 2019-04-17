Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы
Евросоюз будет предпримет ответные шаги, чтобы защитить свои компании от влияния санкций, которые США планируют ввести в отношении Кубы. об этом говорится в письме, которое верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем направили ранее в апреле госсекретарю США Майклу Помпео.
В послании они потребовали от Вашингтона соблюдать соглашение, достигнутое с Брюсселем в 1998 году, которое дает европейским компаниям иммунитет к подобным искам в американских судах в ответ на отказ Евросоюза от подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО), пишет Reuters.
В противном случае Могерини и Мальстрем пообещали, что ЕС использует все средства, имеющиеся в его распоряжении, "включая сотрудничество с другими международными партнерами, чтобы защитить свои интересы".
"ЕС рассматривает возможность начала разбирательства в ВТО", - говорится в письме.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены в среду объявить о новых санкциях в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. В американские суды будет разрешено подавать иски против иностранных компаний, ведущих на Кубе бизнес.
Как писал сайт kp.ru, Помпео 15 апреля сообщил, что Вашингтон работает над тем, чтобы убедить Россию, Китай и Кубу прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU