2019-04-17T00:22:21+03:00
В мире

Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы

Брюссель пригрозил Вашингтону сотрудничеством с другими международными партнерами для защиты своих интересов
Юлия ДИВЕЕВА
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Евросоюз требует от США соблюдать двусторонние соглашения о защите бизнесаЕвросоюз требует от США соблюдать двусторонние соглашения о защите бизнесаФото: REUTERS
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Евросоюз будет предпримет ответные шаги, чтобы защитить свои компании от влияния санкций, которые США планируют ввести в отношении Кубы. об этом говорится в письме, которое верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем направили ранее в апреле госсекретарю США Майклу Помпео.

В послании они потребовали от Вашингтона соблюдать соглашение, достигнутое с Брюсселем в 1998 году, которое дает европейским компаниям иммунитет к подобным искам в американских судах в ответ на отказ Евросоюза от подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО), пишет Reuters.

В противном случае Могерини и Мальстрем пообещали, что ЕС использует все средства, имеющиеся в его распоряжении, "включая сотрудничество с другими международными партнерами, чтобы защитить свои интересы".

"ЕС рассматривает возможность начала разбирательства в ВТО", - говорится в письме.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены в среду объявить о новых санкциях в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. В американские суды будет разрешено подавать иски против иностранных компаний, ведущих на Кубе бизнес.

Как писал сайт kp.ru, Помпео 15 апреля сообщил, что Вашингтон работает над тем, чтобы убедить Россию, Китай и Кубу прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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