Лавров усомнился в качествах советников Трампа

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-04T18:18:28+03:00

Глава российского МИД прокомментировал заявление американского президента о том, что Россия уведомила его о выводе своих специалистов из Венесуэлы Фото: REUTERS

Глава российского МИД прокомментировал заявление американского президента о том, что Россия уведомила его о выводе своих специалистов из Венесуэлы

Изменить размер текста: A A

Информация о том, что Россия якобы сообщила американцам о выводе своих специалистов из Венесуэлы вызывает вопрос относительно качества советников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующим образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова американского лидера о том, что Москва уведомила его о выводе своих специалистов из Боливарианской республики.

«Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», - приводят слова главы МИД на сайте ведомства.

Ранее американский президент сообщил в своем Твиттере, что Москва «уведомила его о том, что выводит своих людей» из Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU