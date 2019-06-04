2019-06-04T18:18:28+03:00
Политика

Лавров усомнился в качествах советников Трампа

Глава российского МИД прокомментировал заявление американского президента о том, что Россия уведомила его о выводе своих специалистов из Венесуэлы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава российского МИД прокомментировал заявление американского президента о том, что Россия уведомила его о выводе своих специалистов из ВенесуэлыГлава российского МИД прокомментировал заявление американского президента о том, что Россия уведомила его о выводе своих специалистов из ВенесуэлыФото: REUTERS
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Информация о том, что Россия якобы сообщила американцам о выводе своих специалистов из Венесуэлы вызывает вопрос относительно качества советников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующим образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова американского лидера о том, что Москва уведомила его о выводе своих специалистов из Боливарианской республики.

«Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», - приводят слова главы МИД на сайте ведомства.

Ранее американский президент сообщил в своем Твиттере, что Москва «уведомила его о том, что выводит своих людей» из Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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