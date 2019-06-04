"Fake news": Трамп заявил, что не видел никаких протестов в Лондоне

СЕГОДНЯ 21:15 2019-06-04T21:15:04+03:00

Однако на улицах города действительно проходили масштабные демонстрации против визита президента США в Британию

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Сотни тысяч человек вышли на центральные улицы Лондона во вторник, 4 июня, чтобы выразить свое недовольство визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Демонстранты собрались на Трафальгарской площади и выдвинулись в сторону улицы Уайтхолл, где находятся ключевые правительственные учреждения. В руках у многих были самодельные плакаты. Также имели место забавные костюмы, имитирующие внешность Трампа, воздушные шары и инсталляции.

Сам американский лидер заявил, что не видел никаких акций протеста, кроме одного, но довольно небольшого.

"Когда я ехал сюда сегодня, были тысячи людей, выражавших поддержку. Но я услышал про протесты и спросил: где они? Я не видел протестов", - сказал глава Белого дома по итогам визита в Соединенное Королевство.

По его мнению, все сообщения о массовых демонстрациях всего лишь "fake news" ("фейковые новости"), передает РИА Новости.

На самом же деле программу Трампа специально откорректировали так, чтобы он не пересекался с протестующими. Сайт kp.ru писал о том, что из-за этого президенту не удалось насладиться поездкой в Букингемский дворец по улице Мэлл вместе с королевой Елизаветой II и пришлось передвигаться исключительно на лимузине и вертолете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712535" frameborder="0"></iframe> Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU