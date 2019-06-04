Трамп: США и Великобританию объединяют общие ценности

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-04T07:11:36+03:00

Президент США Дональд Трамп и королева Великобритании Елизавета II на торжественном банкете в Букингемском дворце Фото: REUTERS

Об этом глава американский лидер заявил на торжественном банкете в Букингемском дворце [фото]

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Президент США Дональд Трамп на торжественном банкете в Букингемском дворце в свою честь заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания связаны борьбой против нацистской Германии во время Второй мировой войны и общими демократическими ценностями.

«Наши две страны стали навсегда связаны общими узами во время этой великой священной войны. Мы чествуем нашу общую победу и общее наследие», - сказал американский лидер, сидевший не банкете по правую руку от британской королевы Елизаветы II.

Президент США Дональд Трамп и королева Великобритании Елизавета II на торжественном банкете в Букингемском дворцеФото: REUTERS

Он добавил, что в будущем США и Соединенное Королевство «будут долго объединять общие ценности: свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и опора на права, данные нам всевышним», передает ТАСС.

Торжественный банкет в Букингемском дворце в честь президента США Дональда Трампа и его супруги МеланьиФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыл в Лондон в понедельник, 3 июня. Он уже успел поделиться первыми впечатлениями от поездки в Великобританию и встречи с королевой Елизаветой II со своими подписчиками в Twitter . В частности, Трамп сообщил, что он не видел на улицах никаких акций протеста против своего визита, напротив – «огромные толпы доброжелателей и людей, которые любят нашу страну».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712535" frameborder="0"></iframe> Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU