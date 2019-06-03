2019-06-03T23:41:28+03:00
Политика

Трамп рассказал, как его приняли в Лондоне

Президент США назвал королеву Елизавету II «фантастической» и сообщил, что не видел на улицах никаких акций протеста
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворцеПрезидент США Дональд Трамп на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворцеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter первыми впечатлениями от поездки в Великобританию и встречи с королевой Елизаветой II.

«Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева и вся королевская семья были фантастическими», - написал он.

Американский лидер добавил, что «отношения с Соединенным Королевством очень крепкие», и что он не видел на улицах никаких акций протеста против своего визита, напротив – «огромные толпы доброжелателей и людей, которые любят нашу страну».

При этом глава Белого дома отметил, что «фейковые» СМИ будут «упорно работать», чтобы «найти» протестующих против него в британской столице.

Он также сообщил, что уже начал обсуждать «большую торговую сделку» с Британией, которая, по его словам, станет возможной, когда страна «избавится от оков» Евросоюза.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыл в Лондон в понедельник, 3 июня.

Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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