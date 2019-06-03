Трамп рассказал, как его приняли в Лондоне
Президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter первыми впечатлениями от поездки в Великобританию и встречи с королевой Елизаветой II.
«Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева и вся королевская семья были фантастическими», - написал он.
Американский лидер добавил, что «отношения с Соединенным Королевством очень крепкие», и что он не видел на улицах никаких акций протеста против своего визита, напротив – «огромные толпы доброжелателей и людей, которые любят нашу страну».
При этом глава Белого дома отметил, что «фейковые» СМИ будут «упорно работать», чтобы «найти» протестующих против него в британской столице.
Он также сообщил, что уже начал обсуждать «большую торговую сделку» с Британией, которая, по его словам, станет возможной, когда страна «избавится от оков» Евросоюза.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыл в Лондон в понедельник, 3 июня.
Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.
ИСТОЧНИК KP.RU