РЖД запустила по рельсам "ароматные" вагоны

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-05T12:37:51+03:00

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"Федеральная пассажирская компания" запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. Сейчас запахи цитрусовых с помощью специальных устройств распыляются только в нескольких вагонах поезда № 747/748 "Невский экспресс". Если эксперимент окажется удачным, то приятные ароматы наполнят вагоны других направлений.

"Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран аромат преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы чистоты и свежести.Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением Роспортребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам", - заверили в компании.

Тест будут проводить в течение двух месяцев. За это время пассажиров "Невского экспресса" будут опрашивать, чтобы узнать мнение об инициативе. Результаты опроса покажут насколько данная мера целесообразна.

ИСТОЧНИК KP.RU