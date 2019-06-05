РЖД запустила по рельсам "ароматные" вагоны
"Федеральная пассажирская компания" запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. Сейчас запахи цитрусовых с помощью специальных устройств распыляются только в нескольких вагонах поезда № 747/748 "Невский экспресс". Если эксперимент окажется удачным, то приятные ароматы наполнят вагоны других направлений.
"Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран аромат преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы чистоты и свежести.Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением Роспортребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам", - заверили в компании.
Тест будут проводить в течение двух месяцев. За это время пассажиров "Невского экспресса" будут опрашивать, чтобы узнать мнение об инициативе. Результаты опроса покажут насколько данная мера целесообразна.
ИСТОЧНИК KP.RU