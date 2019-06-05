С 2019 года в судах перестанут устанавливать железные клетки для подсудимых

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-05T13:48:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Металлические клетки для подсудимых в скором времени уйдут в прошлое. С 2019 года во всех новых судебных зданиях начнут ставить прозрачные кабины, тоже самое касается тех судов, которые будут проводить реконструкцию. То есть до полного исчезновения клеток еще далеко.

"Приказом Министерства строительства и ЖКХ утвержден свод правил проектирования зданий федеральных судов, вступивший в силу с 16 февраля этого года, согласно которым в залах судебных заседаний уже не предусмотрены защитные кабины из металлических решеток (так называемые клетки), а лишь защитные кабины из светопрозрачного стекла", - пояснили в Судебном департаменте ТАСС.

Уже определено, как будут выглядеть те самые прозрачные коробки. Требования к ним регламентируется в приказе. Среди прочего указано, что в кабине должны быть устройства звукоусиления. А чтобы подсудимому не стало плохо и-за жары приказано предусмотреть "автономное вентилирование".

"В залах для слушания уголовных дел место для размещения лиц, содержащихся под стражей, необходимо огораживать с четырех сторон на высоту не менее 2,2 метров формируя таким образом защитную кабину. Ограждаемую площадь следует... принимать из расчета 1,2 квадратный метр на человека. Скамьи должны быть установлены в один или два ряда. Рекомендуемое число мест на скамье - не более шести", - говорится в новом своде правил.

ИСТОЧНИК KP.RU