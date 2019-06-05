В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-05T13:48:53+03:00

Все это время женщина ни с кем не общалась и не бывала на улице

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В Аргентине арестовали мужчину, который держал свою жену в заточении 19 лет. Сейчас женщине 43 года, и с юности она не выходила на улицу и почти не общалась с людьми.

Известно, что все эти годы несчастная женщина была прикована к ножке кровати. Муж запрещал ей гулять и общаться с близкими. Только изредка жертве разрешалось встретиться с ее родственниками, однако и эти встречи проходили по заранее подготовленному мужем сценарию. Более того, даже соседи знали женщину под другим именем и не могли заподозрить неладное, пишет сайт «Свободная пресса».

В мае этого года женщине удалось сбежать. Однажды бдительность ее супруга-тирана ослабла, и он оставил дверь незапертой. Женщина тут же позвонила родственникам, которые помогли ей выбраться из дома.

В настоящее время мучитель задержан. Полиции предстоит установить мотивы его поведения, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU