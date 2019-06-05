Владимир Путин назначил нового губернатора Астраханской области

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-05T14:16:30+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что Морозов решил покинуть пост по собственному желанию.

"Принять отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию. Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Игорь Морозов ранее работал в должности заместителя полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. О своем назначении он узнал при личной встрече с президентом. Выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU