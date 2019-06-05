2019-06-05T14:26:04+03:00
В мире

В Китае девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа

Более того, в результате страшного инцидента она не получила ни одной травмы [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажаВ Китае девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажаФото: Архив "КП"
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Девятилетняя девочка пролетела в кабине лифта с 19 до 1 этажа в китайском городе Шэньчжэнь, при этом осталась жива и даже не получила никаких физических травм.

Инцидент произошел на днях, когда малышка воспользовалась лифтом при возвращении домой с занятий.

Дело в том, что все пассажиры лифта вышли из него на одном из этажей. А когда двери закрылись на 19 этаже, в кабине осталась только девочка. Неожиданно лифт на высокой скорости стал падать вниз. Малышка не растерялась и не заплакала. Она стала нажимать на кнопки всех этажей, однако экран, где обычно загорается номер этажа, ничего не показывал. Кнопка вызова диспетчера также не сработала.

Спустя несколько секунд на первом этаже лифт благополучно остановился. Малышка нажала на кнопку открытия дверей и спокойно вышла из кабины, сообщает "РИА-Новости".

Позже она призналась журналистам, что ранее проходила курс по поведению в экстремальных ситуациях. На нем детям рассказывали, что в случае падения лифта, нужно нажимать на кнопки всех этажей, через которые пролетает кабина, тогда есть шанс спастись.

На данный момент удалось установить, что к инциденту могла привести неисправность в противопожарной системе здания. Специалисты устраняют неисправность, чтобы избежать повторения инцидентов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в одном из небоскребов Чикаго лифт упал с 95-го этажа на 11-й. В ходе инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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