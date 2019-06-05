2019-06-05T16:21:58+03:00
Происшествия

В Москве сгорела крыша дата-центра

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров
Григорий ЛЕОРДА
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Пожарные локализовали возгорание за час.Пожарные локализовали возгорание за час.
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Московским оперативным службам потребовался час чтобы локализовать пожар в административно-производственном здания юго-востоке столицы. ЧП случилось по адресу улица Буровая, дом 7, строение 10. Как стало известно, огнем была охвачена крыша здания дата-центра.

"Информация о возгорании поступила в 14 часов 29 минут. По предварительной информации происходило загорание деревянного обрешетника кровли 2-3-х этажного административно-производственного здания. Площадь пожара около 200 квадратных метров", - уточнили в Главном управлении МЧС России по г. Москве.

В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был локализован в 15 часов 22 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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