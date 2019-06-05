Названы лучшие вузы России
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг ста лучших российских вузов. Первое место досталось Московскому государственному университету им. Ломоносова. МГУ лидирует в этом списке не первый год, а вот в остальном рейтинг претерпел некоторые изменения.
Так, в десятку лучших вошли:
Московскому государственному университету им. Ломоносова (МГУ);
Московский инженерно-физический институт (МИФИ);
Московский физико-технический институт (МФТИ);
Высшая школа экономики (ВШЭ);
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
Новосибирский государственный университет (НГУ);
Томский государственный университет (ТГУ);
Томский политехнический университет (ТПУ);
Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО);
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).
Добавим, что в этом году в топ-100 вошли три подмосковных вуза. Так, Университет «Дубна» занял 57 строчку рейтинга, Технологический университет в Королеве расположился на 73 месте, а Московский государственный областной университет — на 74, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Два наших вуза традиционно входят в список лучших, а МГОУ в этом году впервые попал в данный рейтинг», - цитирует министра образования региона Ольгу Забралову телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU