Названы лучшие вузы России

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-05T17:08:51+03:00

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Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг ста лучших российских вузов. Первое место досталось Московскому государственному университету им. Ломоносова. МГУ лидирует в этом списке не первый год, а вот в остальном рейтинг претерпел некоторые изменения.

Так, в десятку лучших вошли:

Московскому государственному университету им. Ломоносова (МГУ);

Московский инженерно-физический институт (МИФИ);

Московский физико-технический институт (МФТИ);

Высшая школа экономики (ВШЭ);

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

Новосибирский государственный университет (НГУ);

Томский государственный университет (ТГУ);

Томский политехнический университет (ТПУ);

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО);

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).

Добавим, что в этом году в топ-100 вошли три подмосковных вуза. Так, Университет «Дубна» занял 57 строчку рейтинга, Технологический университет в Королеве расположился на 73 месте, а Московский государственный областной университет — на 74, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Два наших вуза традиционно входят в список лучших, а МГОУ в этом году впервые попал в данный рейтинг», - цитирует министра образования региона Ольгу Забралову телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU