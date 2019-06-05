2019-06-05T17:08:51+03:00
Общество

Названы лучшие вузы России

Первое место традиционно занял МГУ
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МГУ возглавил рейтинг лучших вузовМГУ возглавил рейтинг лучших вузовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг ста лучших российских вузов. Первое место досталось Московскому государственному университету им. Ломоносова. МГУ лидирует в этом списке не первый год, а вот в остальном рейтинг претерпел некоторые изменения.

Так, в десятку лучших вошли:

Московскому государственному университету им. Ломоносова (МГУ);

Московский инженерно-физический институт (МИФИ);

Московский физико-технический институт (МФТИ);

Высшая школа экономики (ВШЭ);

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

Новосибирский государственный университет (НГУ);

Томский государственный университет (ТГУ);

Томский политехнический университет (ТПУ);

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО);

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).

Добавим, что в этом году в топ-100 вошли три подмосковных вуза. Так, Университет «Дубна» занял 57 строчку рейтинга, Технологический университет в Королеве расположился на 73 месте, а Московский государственный областной университет — на 74, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Два наших вуза традиционно входят в список лучших, а МГОУ в этом году впервые попал в данный рейтинг», - цитирует министра образования региона Ольгу Забралову телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туск: ЕС сохранит финансовую поддержку Киева
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
ЕК намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолга
UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро за сексуальную пробежку в финале Лиги Чемпионов
Один человек погиб в результате обрыва кабеля канатной дороги Швейцарии
Зеленский пока не планирует назначать Саакашвили на госдолжность
Аваков отказался уйти в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика
Матвиенко надеется, что власти Украины восстановят памятник Жукову
В Москве сгорела крыша дата-центра
Зеленский назвал бунтом отказ парламентариев рассматривать его проекты
Костин: нет сомнений, что санкции против России – это надолго
МИД России: США превращают Арктику в "театр военных действий"
Супермаркетам предложили делать скидку покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов
На Вологодчине протестируют упрощенный механизм получения свидетельства о рождении
Комиссия МАК подготовила предварительный отчет о ЧП в Шереметьево
Зеленский назвал главу Еврокомиссии "добрым дядькой" и "классным мужиком"
Кабинки колеса обозрения в Казахстане начали вращаться вокруг своей оси
Медведев: РФ не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа
Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня
МИД РФ: виновные в нападении на россиянина в Косово должны быть наказаны
Назван самый выгодный для путешествий летний месяц
Десять человек получили травмы при падении воздушного шара в Германии
Захарова: Новая власть в Украине не прекратила огонь на юго-востоке страны
Трамп в Британии вместо протестующих против него увидел "толпы" сторонников