Россия и Китай выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД
Москва и Пекин выступают за разрешение разногласий между Россией и Соединёнными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и восстановление жизнеспособности соглашение. Такое совместное заявление сделали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
«Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию», - говорится в заявлении, в котором отмечается, что решение США приостановила свое участие в ДРСМД «способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира».
В своем совместном заявлении лидеры Китая и России также призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.
Напомним, председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом в среду, 5 июня, по приглашению российского президента.
Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU