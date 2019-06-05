Россия и Китай выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-05T19:03:53+03:00

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Москва и Пекин выступают за разрешение разногласий между Россией и Соединёнными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и восстановление жизнеспособности соглашение. Такое совместное заявление сделали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию», - говорится в заявлении, в котором отмечается, что решение США приостановила свое участие в ДРСМД «способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира».

В своем совместном заявлении лидеры Китая и России также призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.

Напомним, председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом в среду, 5 июня, по приглашению российского президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712994" frameborder="0"></iframe> Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU