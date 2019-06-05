2019-06-05T12:48:57+03:00
Политика

Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию будет плодотворным [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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В среду, 5 июня, по приглашению российского лидера Владимира Путина в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, который заявил, что его визит должен быть плодотворным.

«Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе», - сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.

Ранее в Кремле рассказали о предстоящей встрече Си Цзиньпина и Путина. Планируется, что стороны подпишут порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности. Также 5 июня главы КНР и России примут участия в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд. В четверг, 6 июня, китайский и российский лидеры примут участие в совместном энергетическом форуме на полях ПМЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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