Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом
В среду, 5 июня, по приглашению российского лидера Владимира Путина в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, который заявил, что его визит должен быть плодотворным.
«Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе», - сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.
Ранее в Кремле рассказали о предстоящей встрече Си Цзиньпина и Путина. Планируется, что стороны подпишут порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности. Также 5 июня главы КНР и России примут участия в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд. В четверг, 6 июня, китайский и российский лидеры примут участие в совместном энергетическом форуме на полях ПМЭФ.
ИСТОЧНИК KP.RU