2019-06-05T19:29:48+03:00
Авто

В Тульской области открылся завод китайского автоконцерна Great Wall

На территории ОЭЗ "Узловая" будут производить внедорожники марки Haval
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской областиКитайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области открылся завод одного из крупнейших китайских автоконцернов Great Wall. В 2019 году с конвейера предприятия сойдут три модели внедорожников марки Haval, а к 2023-му планируется освоить выпуск четырех новых SUV-моделей компактного и субкомпактного класса.

"Нет такого предприятия, к которому было приковано за последние пять лет столько внимания, потому что это одно из самых высокотехнологичных предприятий, которое создано не только в нашей области, но и в нашей стране", - сказал первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев на церемонии открытия завода в среду, 5 июня.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с Китаем всегда будет являться приоритетным для местных властей, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что завод Great Wall включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производства запчастей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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