YouTube начал борьбу с шовинистическим контентом

СЕГОДНЯ 07:32 2019-06-06T07:33:55+03:00

Площадка будет удалять ролики где оправдывают нацизм и оскорбляют по признаку пола и цвета кожи

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Видеосервис YouTube объявил войну шовинистским видео. Об этом сообщается в блоге компании.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в нашей политике ненависти в частности, запрещая видео, утверждающие, что группа является высшей, чтобы оправдать дискриминацию, сегрегацию или исключение на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - пишут создатели YouTube.

Отмечается, что к ним относятся, например, видеоролики, пропагандирующие или прославляющие нацистскую идеологию, которая по своей сути является дискриминационной. Кроме того, в компании обещают удалить контент, отрицающий, что имели место хорошо документированные насильственные события, такие как Холокост или стрельба в Sandy Hook Elementary.

В компании утверждают, что благодаря их работе такие видеоматериалы быстро удаляются. Только за 2018 год YouTube внес в свои правила 30 изменений. Эти меры сократили просмотр шовинистских видео до 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU