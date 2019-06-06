YouTube начал борьбу с шовинистическим контентом
Видеосервис YouTube объявил войну шовинистским видео. Об этом сообщается в блоге компании.
"Сегодня мы делаем еще один шаг в нашей политике ненависти в частности, запрещая видео, утверждающие, что группа является высшей, чтобы оправдать дискриминацию, сегрегацию или исключение на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - пишут создатели YouTube.
Отмечается, что к ним относятся, например, видеоролики, пропагандирующие или прославляющие нацистскую идеологию, которая по своей сути является дискриминационной. Кроме того, в компании обещают удалить контент, отрицающий, что имели место хорошо документированные насильственные события, такие как Холокост или стрельба в Sandy Hook Elementary.
В компании утверждают, что благодаря их работе такие видеоматериалы быстро удаляются. Только за 2018 год YouTube внес в свои правила 30 изменений. Эти меры сократили просмотр шовинистских видео до 80%.
ИСТОЧНИК KP.RU