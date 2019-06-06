В ФАС придумали, как удержать цены на бензин

СЕГОДНЯ 07:48 2019-06-06T07:56:26+03:00

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы придумали, как удержать цены на бензин. Речь идет, в первую очередь, об оптовых закупках. Своим видением решения вопроса поделился заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

С его слов, для независимых нефтеперерабатывающих заводов предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Новая мера должна стать аналогом другой инициативы. Ее суть в увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже, пишут "Известия".

Один из вариантов решения в правительстве должны принять до 30 июня. Тогда истекает срок очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин. Напомним, подписать его убедил нефтяников Дмитрий Медведев. Им пригрозили до конца недели резко поднять экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если они не примут «правильное» решение о ценах на отечественном топливном рынке. Сырьевым компаниям пришлось принять условие ультиматума.

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ИСТОЧНИК KP.RU