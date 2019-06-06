В Америке испытали электромагнитную пушку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-06T08:17:00+03:00

Пушка напоминает ту, что была в "Звездных войнах".

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ВМС США провели испытания электромагнитной пушки. Скорость ее снаряда превышала две тысячи метров в секунду.

Эксперимент проводился на северо-западном испытательном полигоне (Northwest Training and Testing), пишет интернет-портал Space.com. Отмечается, что работы по созданию электромагнитной пушки "ведутся с прицелом на создание оружия большой дальности". Следующие испытания проведут на борту надводных кораблей по морским и воздушным целям.

Из документов, на которые ссылает интернет-портал, следует, что перезарядка пушки происходит за две минуты. А на сам выстрел уходит меньше секунды. Система снабжена специальной защитой с тем, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.

Сайт kp.ru писал об испытании "пушки из Звездных войн". Инженеры уверяют, что это оружие значительно повысит безопасность моряков, потому что работает оно на электрической энергии и исключает применение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые имеют обыкновение время от времени взрываться. Американские разработчики обещают, что несомненным плюсом электромагнитной пушки будет ее относительно низкая стоимость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/601704" frameborder="0"></iframe> В Америке проходят испытания пушки из "Звездных войн".Пушка стреляет снарядами, которые летят со скоростью 7400 км/час и пробивают на расстоянии 160 километров толстые бетонные стены

ИСТОЧНИК KP.RU