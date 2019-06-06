2019-06-06T09:10:32+03:00
Происшествия

Министра лесного комплекса Иркутской области "повязали" в Шереметьево

Сергей Шеверда подозревается в превышении должностных полномочий
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Следователи настаивают на аресте министра. Фото: Дмитрий Арсеньев.Следователи настаивают на аресте министра. Фото: Дмитрий Арсеньев.
Изменить размер текста:

По поручению иркутских следователей сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево задержали Сергея Шеверду - областного министр лесного комплекса. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Шеверда стал четвертым подозреваемым в деле о "санитарной рубке" леса природном заказнике "Туколонь". Речь идет о зачистке зеленых насаждений на площади 120 гектаров. Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.

Помимо министра следователи задержали руководителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса».

"По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике. Следователями регионального СКР собраны достаточные доказательства. В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В июне в Москве откроется офис венесуэльской нефтяной компании PDVSA
ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"
Глава Счетной палаты дал прогноз на развитие экономики России
Пелоси: Я хотела бы видеть Трампа в тюрьме
Путин на ПМЭФ встретится с представителями четырех стран и генсеком ООН
Россия вошла в топ-10 "инвестиционных" стран Европы
В Америке испытали электромагнитную пушку
Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
Протестующие в Судане пытались штурмом вызволить экс-президента из тюрьмы
В ФАС придумали, как удержать цены на бензин
YouTube начал борьбу с шовинистическим контентом
ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
Бывший украинский министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Администрация Зеленского заподозрила МИД Украины в работе на Порошенко
Guardian: 17-летняя девушка из Нидерландов умерла не от эвтаназии