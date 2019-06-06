Министра лесного комплекса Иркутской области "повязали" в Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-06T09:10:32+03:00

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По поручению иркутских следователей сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево задержали Сергея Шеверду - областного министр лесного комплекса. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Шеверда стал четвертым подозреваемым в деле о "санитарной рубке" леса природном заказнике "Туколонь". Речь идет о зачистке зеленых насаждений на площади 120 гектаров. Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.

Помимо министра следователи задержали руководителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса».

"По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике. Следователями регионального СКР собраны достаточные доказательства. В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU