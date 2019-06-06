Президент Украины попросил у США новое оружие

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-06T11:03:01+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Соединенных штатов Америки новые системы вооружения. Это произошло на встрече с американским сенатором-республиканцем от штата Огайо Робертом Портманом в Киеве.

По словам сенатора, Зеленский говорил о храбрости войск Незалежной, а также о якобы существующей российской пропаганде вдоль восточной границы и способах противостоять ей. В целом Портман положительно отозвался об украинском президенте. Беседу американец назвал продуктивной, сообщает телеканал C-SPAN.

Известно, что Портман уже начал обсуждения некоторых просьб Зеленского. Отметим, возможность поставок на Украину американских систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительных ракетных комплексов Javelin обсуждалась еще в марте. Более того, в прошлом году США готовы были дать Незалежной 50 миллионов долларов на закупку летального оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU