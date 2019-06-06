Хуснуллин рассказал о планах развития столичного метро

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-06T11:21:18+03:00

В эфире Радио "КП" заместитель мэра Москвы заявил, что за последние семь лет в столице было построено 151 километр линий подземки

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что темпы развития столичного метрополитена будут поддерживаться. "Темп, который мы взяли, будет поддерживаться", - заметил чиновник.

Хуснуллин заявил, что за последние семь лет в эксплуатацию было введено около 151 км линий подземки. "Заделы, которые мы сделали, теперь дают результат. За прошлый год мы построили 17 станций, 33 километра путей и 3 депо, за этот - 14 станций, 33 километра и одно депо", - отметил он. По словам заместителя мэра, до 2022 года будет построено более 30 новых станций.

Говоря о темпах развития столичной подземки, Хуснуллин заявил, что они сравнимы с темпами развития метро в китайских городах, таких как Шанхай, которые являются лидерами в этой сфере. По словам заместителя мэра, к 2023 году планируется ввести в эксплуатацию также Московские центральные диаметры (МЦД) - "наземное метро"; вместе с новым видом транспорта общая протяженность линий подземки приблизится к тысячи километрам.

Заместитель мэра также рассказал о планах развития метро после 2023 года. В частности, столичные градостроители планируют строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе столицы, а также ветки на юге Москвы в районе Южного порта и Бирюлево.

ИСТОЧНИК KP.RU