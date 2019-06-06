Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-06T13:00:15+03:00

Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин в четверг, 6 июня, прибыл в Санкт-Петербург, где он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

На полях ПМЭФ российский лидер встретится с руководителями мировых информационных агентств, проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, а также пообедает с членами Международного экспертного совета Российского Фонда Прямых Инвестиций.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в планах у президента России намерен провести встречу в формате «вопросы-ответы» с ведущими инвесторами, а также главами крупнейших мировых компаний. Также у Путина запланированы встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьером Словакии Петром Пеллегрини. С Председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер примет участие в совместном энергетическом форуме на полях ПМЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU