2019-06-04T16:58:33+03:00
Экономика

Кремль: на ПМЭФ Путин обсудит задачи России по повышению доходов граждан

Помощник российского лидера рассказал, что на форуме глава государства намерен провести встречу в формате «вопросы-ответы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кремль: на ПМЭФ Путин обсудит задачи России по повышению доходов гражданКремль: на ПМЭФ Путин обсудит задачи России по повышению доходов гражданФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин намерен провести встречу в формате «вопросы-ответы» с ведущими инвесторами, а также главами крупнейших мировых компаний. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Эта встреча, как всегда, пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет в основном посвящена, конечно, актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ», - рассказал он, отметив, что Путин на сессии ПМЭФ подробно остановится на целях и задачах России по обеспечению роста экономики и повышению доходов граждан.

Ушаков также сообщил, что на форуме могут быть и незапланированные контакты.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что на ПМЭФ приедут представители 75 стран. В том числе ждут представителей США, несмотря на то, что по заявлению американского посла Соединенные Штаты они намерены бойкотировать форум из-за дела инвестора Майкла Калви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи Сети нашли грубый "киноляп" в сериале "Чернобыль"
Суд Киева арестовал двух полицейских, застреливших пятилетнего мальчика
Вашингтон ужесточил санкции против Кубы
Кремль о запросе США на встречу Трампа с Путиным: нет никаких конкретных сигналов
В России рекомендовали Зеленскому отказаться от идеи "возвращения" Крыма
Ученые выяснили, как чистка зубов может защитить от болезни Альцгеймера
Путин принял участие в открытии памятника героям Сопротивления в Еврейском музее
Не менее четырех человек погибли при стрельбе в австралийском Дарвине
Козак обещал урегулировать проблемы с получением паспорта РФ жителями Приднестровья
"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась на публике
Бойко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для отмены действия закона о языке
Новые санкции на въезд в США в Совфеде назвали защитой от сказочных персонажей
Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США
Больше 20% выпускников пьют успокоительные таблетки из-за ЕГЭ
Тор из "Мстителей" приостановил карьеру ради семьи
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичменте
Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне