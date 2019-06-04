Кремль: на ПМЭФ Путин обсудит задачи России по повышению доходов граждан

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-04T16:58:33+03:00

Помощник российского лидера рассказал, что на форуме глава государства намерен провести встречу в формате «вопросы-ответы»

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В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин намерен провести встречу в формате «вопросы-ответы» с ведущими инвесторами, а также главами крупнейших мировых компаний. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Эта встреча, как всегда, пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет в основном посвящена, конечно, актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ», - рассказал он, отметив, что Путин на сессии ПМЭФ подробно остановится на целях и задачах России по обеспечению роста экономики и повышению доходов граждан.

Ушаков также сообщил, что на форуме могут быть и незапланированные контакты.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что на ПМЭФ приедут представители 75 стран. В том числе ждут представителей США, несмотря на то, что по заявлению американского посла Соединенные Штаты они намерены бойкотировать форум из-за дела инвестора Майкла Калви.

ИСТОЧНИК KP.RU