В Кремле рассказали о предстоящей встрече Си Цзиньпина и Путина
В рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина, Россия и Китай подпишут порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который рассказал об участии китайского лидера и президента России Владимира Путина в совместном энергетическом форуме на полях ПМЭФ в четверг, 6 июня.
«Это мероприятие совместно с китайским руководителем - встреча с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов», - сообщил Ушаков.
По приглашению российского лидера Си Цзиньпин прибудет в Москву с государственным визитом в среду, 5 июня. В этот день главы КНР и России примут участия в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в 2019 году главным гостем на форуме в Петербурге станет Си Цзиньпин, с которым встретится и премьер-министр России Дмитрий Медведев.
ИСТОЧНИК KP.RU