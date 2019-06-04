2019-06-04T17:21:30+03:00
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Си Цзиньпина и Путина

Президент России и председатель КНР примут участия в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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В рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина, Россия и Китай подпишут порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который рассказал об участии китайского лидера и президента России Владимира Путина в совместном энергетическом форуме на полях ПМЭФ в четверг, 6 июня.

«Это мероприятие совместно с китайским руководителем - встреча с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов», - сообщил Ушаков.

По приглашению российского лидера Си Цзиньпин прибудет в Москву с государственным визитом в среду, 5 июня. В этот день главы КНР и России примут участия в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в 2019 году главным гостем на форуме в Петербурге станет Си Цзиньпин, с которым встретится и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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