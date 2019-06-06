2019-06-06T13:47:44+03:00
Звезды

Фантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраны

Студия готовится к новой экранизации комиксов о первом квартете супергероев
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Фантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраныФантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраныФото: кадр из фильма
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Фанатов комиксов Марвел, возможно, ждет новая встреча с первой командой супергероев – фантастической четверкой. Как сообщило издание GWW, ссылаясь на свои источники, киностудия планирует выпустить этот фильм уже к 2022 году.

По данным GWW, создатель фильма «Человек-муравей» Пейтон Рид уже приступил к работе над концепцией нового проекта. Ожидается, что глава студии Marvel Кевин Файги расскажет об этом на фестивале Comic-con в Сан-Диего, который состоится уже в июле 2019 года.

Напомним, ранее экранизировать комикс пыталась студия Fox в 2015 году, но картина провалилась в прокате, собрав только 120 млн долларов. Режиссером выступил Джошуа Транк, а ключевые роли исполнили Майлз Теллер, Кейт Мара, Майкл Б. Джордан, Тоби Кеббелл, Джоди Лин Броктон, Рег Э. Кэти и другие. Студия Fox в дальнейшем была продана Walt Disney со всеми правами на персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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