СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-06T13:47:44+03:00

Фантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраны Фото: кадр из фильма

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Фанатов комиксов Марвел, возможно, ждет новая встреча с первой командой супергероев – фантастической четверкой. Как сообщило издание GWW, ссылаясь на свои источники, киностудия планирует выпустить этот фильм уже к 2022 году.

По данным GWW, создатель фильма «Человек-муравей» Пейтон Рид уже приступил к работе над концепцией нового проекта. Ожидается, что глава студии Marvel Кевин Файги расскажет об этом на фестивале Comic-con в Сан-Диего, который состоится уже в июле 2019 года.

Напомним, ранее экранизировать комикс пыталась студия Fox в 2015 году, но картина провалилась в прокате, собрав только 120 млн долларов. Режиссером выступил Джошуа Транк, а ключевые роли исполнили Майлз Теллер, Кейт Мара, Майкл Б. Джордан, Тоби Кеббелл, Джоди Лин Броктон, Рег Э. Кэти и другие. Студия Fox в дальнейшем была продана Walt Disney со всеми правами на персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU