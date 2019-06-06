Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны Украины Полторака

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-06T13:57:24+03:00

Ранее министр обороны незалежной заявил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока парламент не освободит его от должности

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 июня, Верховная рада Украины отказалась принять отставку министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее представление об освобождении от должности главы Минобороны в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский и настаивал на неотложности рассмотрения данного вопроса. Поддержали прошение украинского лидера 67 парламентариев при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48депутатов.

В этот же день Верховная рада также отказалась принять отставку министра иностранных дел УкраиныПавла Климкина.

Напомним, незадолго до внесения в Раду представления об отставки Зеленский вызвал подавшего прошение об отставки главу Минобороны в свою администрацию, после чего министр заявил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока Верховная рада не примет решение об его отставке, пояснив, что это необходимо, поскольку страна находится в состоянии войны.

ИСТОЧНИК KP.RU