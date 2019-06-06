2019-06-06T13:57:24+03:00
Политика

Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны Украины Полторака

Ранее министр обороны незалежной заявил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока парламент не освободит его от должности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава Минобороны Украины Степан ПолторакГлава Минобороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 6 июня, Верховная рада Украины отказалась принять отставку министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее представление об освобождении от должности главы Минобороны в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский и настаивал на неотложности рассмотрения данного вопроса. Поддержали прошение украинского лидера 67 парламентариев при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48депутатов.

В этот же день Верховная рада также отказалась принять отставку министра иностранных дел УкраиныПавла Климкина.

Напомним, незадолго до внесения в Раду представления об отставки Зеленский вызвал подавшего прошение об отставки главу Минобороны в свою администрацию, после чего министр заявил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока Верховная рада не примет решение об его отставке, пояснив, что это необходимо, поскольку страна находится в состоянии войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
В московском Домодедово экстренно сел самолет
Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм в сфере безопасности
Проекты выпускников программы архитекторы.рф победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом
Путин: Россию устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель
Станция метро Варшавская изменит график работы
Печенье с предсказанием помогло американцу выиграть в лотерею 345 миллионов долларов
Путин: выход Вашингтона из договоренностей по ПРО раскачивает систему глобальной безопасности
Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"
Большинство клубов РПЛ поддержало увеличение участников чемпионата
ПМЭФ–2019:В Архангельской области построят новый ледовый дворец
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон о незаконном обогащении
Супругу сирийского посла обокрали во время шопинга
Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины
Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами России
Архангельская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве
Песков подтвердил, что Морозов ушел в отставку по собственному желанию
Роскачество рассказало, как придумать надежный пароль
Фантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраны
"Сказка о Царе Салтане" стала самым читаемым произведением Пушкина у россиян
Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина
ЦБ готовы рассмотреть вопрос о первом в этом году снижении ключевой ставки
В Кремле подтверждают подготовку поездки Путина в Ватикан
В Германии суд приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 85 пациентов