Зеленский просит Верховную раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-30T14:19:35+03:00

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В четверг, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей министерства иностранных дел Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности страны Василия Грицака. Соответствующая информация размещена на сайте главы незалежной.

«Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — сообщила пресс-служба украинского лидера.

Администрация президента Украины также подготавливает документы, чтобы инициировать увольнение Генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, в минувший вторник, 28 мая, несмотря на призывы Зеленского, Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава Верховной рады. Он также заявил о своем намерении обеспечить проведение «честных парламентских выборов» в украинский парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU