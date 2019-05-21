Зеленский вызвал главу Минобороны Украины в свою администрацию

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-21T12:17:19+03:00

После разговора с президентом Незалежной Полторак заявил, что останется на своем посту [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку главу Минобороны Незалежной Степана Полторака в свою администрацию, после чего министр заявил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока Верховная рада не примет решение об его отставке, пояснив, что это необходимо, поскольку страна находится в состоянии войны.

«Когда страна находится в состоянии войны, очень опасно оставлять вооружённые силы без координации системы управления и без руководства», — заявил он.

Напомним, что после своей инаугурации Зеленский заявил о роспуске Рады, также на церемонии вступления в должность президента он попросил украинских депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщал сайт kp.ru, заявление об отставки кроме Полторака сообщили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Службы безопасности Василий Грицак. Ранее об оставлении своей должности заявили глава МИД Незалежной Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU