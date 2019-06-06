Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-06T13:30:43+03:00

Ранее постановление об освобождении от должности министра иностранных дел в парламент внес президент назалежной [видео]

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В четверг, 6 июня, Верховная рада Украины отказалась принять отставку министра иностранных дел незалежной Павла Климкина.

Ранее постановление об освобождении от должности главы МИД в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский и настаивал на неотложности рассмотрения данного вопроса. Другой проект постановлений подали парламентарии.

Два проекта об отставки министра поддержали 141 и 137 депутатов соответственно при необходимом минимуме в 226 голосов.

Накануне, Зеленский назвал Климкина профессиональным дипломатом и сообщил, что предлагал министру остаться в команде, но тот «решил пойти в политику».

Напомним, глава украинского МИД снял специальное видео, в котором он сообщил, что написал заявление об отставке, а также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент. Незадолго до этого Климкин сообщал о плане подать прошение об отставке сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709439" frameborder="0"></iframe> Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU