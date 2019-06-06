2019-06-06T16:27:24+03:00
Политика

МИД РФ: Турция подтверждает проведение нового саммита в Астанинском формате

Конкретные даты предстоящей встречи по Сирии пока не известны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: Турция подтверждает проведение нового саммита в Астанинском форматеМИД РФ: Турция подтверждает проведение нового саммита в Астанинском форматеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В министерстве иностранных дел России сообщили, что Турция подтверждает проведение нового саммита по Сирии в Астанинском формате.

«Конечно, как вы знаете по последнему саммиту, который состоялся в Сочи, было принято решение о том, что новый саммит пройдет в Турции. И такие саммиты уже стали доброй традицией», - сообщил Сергей Вершинин отметив, что саммит планируется провести на высшем уровне, но точные даты пока даты пока неизвестны.

Напомним, что 14 февраля четвертая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла в Сочи, где Россия, Турция и Иран договорились и дальше поддерживать принятые договорённости. По словам турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана, принципы Астаны являются самыми успешными в вопросе прекращения кровопролития в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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