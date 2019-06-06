2019-06-06T17:18:36+03:00
Политика

Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"

Вместе с тем президент России отметил, что способ, которым пользуется лидер венесуэльской оппозиции для прихода к власти, создает хаос
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин назвал самопровозглашенного временного президента Венесуэлы, лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо симпатичным человеком, к которому он относится нейтрально. Вместе с тем глава государства отметил, что способ, которым пользуется Гуайдо для прихода к власти, создает хаос.

"Если мы это в практику введем, такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства, это нормально или нет? Ну тогда хаос будет во всем мире", - приводит агентство РИА Новости слова Путина.

"Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, где угодно, в Великобритании премьер-министра будем избирать, во Франции президента так изберем. Ну что это будет? Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: вы с ума сошли или нет, вы понимаете, к чему это приведет", - добавил глава государства.

Политический кризис в Венесуэле обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, сославшись на конституцию Венесуэлы. Избранный президент республики Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованной США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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