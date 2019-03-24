2019-03-24T08:00:39+03:00
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него

Президент Венесуэлы заверил, что скоро завершится расследование и начнутся аресты "новых террористов"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо лично готовил покушение на президента страны Николаса Мадуро, которое предотвратили спецслужбы Боливарианской республики. Об этом сообщил сам глава государства в субботу, 23 марта.

"Меня хочет убить североамериканский империализм. Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола", - заявил Мадуро.

Президент подчеркнул, что прокуратура уже "далеко продвинулась в расследовании этого дела" и в скором времени ожидаются "новые аресты террористов", передает ТАСС.

Как писал ранее сайт kp.ru, Хуан Гуайдо рассказывал, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведет к полной захвату власти в Венесуэле.

Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временным главой государства, а США, Канада и еще ряд стран поддержали его в этом. В феврале сторонники политика попыталась доставить в республику гуманитарную помощь, однако Мадуро отказался ее принимать и заблокировал границы.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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