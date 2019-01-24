Крест на чавистах ставить рано

Венесуэла, одна из богатейших за счет огромных запасов нефти страна Латинской Америки, до конца прошлого века отличалась огромным же разрывом между малочисленной жирующей элитой и живущим в нищете абсолютным большинством населения. Именно поэтому «настоящий полковник» Уго Чавес, решивший поправить это недоразумение, получил мощнейшую поддержку неимущих.

Проведенная Чавесом национализация нефтянки, разумеется, разозлила янки, но позволила развернуть масштабные социальные программы - лечить и учить простой люд приехали тысячи кубинских врачей и учителей. Для бедноты, поколениями жившей в трущобах, впервые в истории страны стали строить бесплатное жилье.

Кубинцы внедрили еще одно свое изобретение - «комитеты защиты революции». В каждом квартале были созданы, как сейчас бы сказали, сетевые структуры поддержки режима, объявившего себя «Боливарианской Республикой». Это - очень существенный момент, учитывая продолжавшийся в последние годы в стране политический кризис.

Гиперинфляция, карточная система и прочие прелести просевшей экономики все равно не смогли сбросить с политической сцены преемника Чавеса Мадуро, потому что значительная часть населения осознает, что им дала новая власть. Нынешние события в Венесуэле, скорее всего, тоже не поставят крест на «боливарианской революции». Военные заявляют, что они сохраняют верность избранному президенту. А военные там - главная политическая партия. Вспомним, ведь когда-то Чавес начал свой путь в политику с попытки неудачного военного переворота. Потом, уже придя к власти законным путем, был свергнут в ходе другого переворота, организованного американцами. И когда в Венесуэле новые проамериканские власти уже делили портфели, Чавеса совершенно неожиданно вернули в столицу те же военные, только верные своему главнокомандующему.

Что еще важно: вслед за США поддержку оппозиционерам выразили далеко не все страны Латинской Америки. Понятно, что с Мадуро остались Куба, Никарагуа и всегда лояльная чавистам Боливия. Но ведь в пользу законной власти выступил и такой гигант континента как Мексика (привет Трампу за стеночку на границе). Так что «не спешите нас хоронить» - это песня, которая весьма актуальна для венесуэльских событий. Даже при том, что для Вашингтона очень важно сейчас показать, кто «в Америках» настоящий хозяин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начнется ли в Венесуэле кровавая гражданская война

В среду в Боливарианской Республике случилось неординарное событие - там появился второй президент. Правда "новый" глава государства не был избран, а провозгласил себя сам. Им стал Хуан Гуаидо - председатель оппозиционной Национальной ассамблее. КП разбирается. что значит появление еще одного главы государства и почему он может ввергнуть страну в пучину насилия (подробности)