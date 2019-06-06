Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-06T17:45:25+03:00

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Россия и Болгария использует нереализованные до сих пор возможности для активизации отношений во всех направлениях. Соответствующие заявление сделал российский президент Владимир Путин на встрече со своим болгарским коллегой Руменом Радевым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов, начала вновь работать межправкомиссия. Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользовавшиеся до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям», - сказал российский лидер, отметив, что отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются, о чем говорит «и не большой, но все-таки устойчивый рост товарооборота».

Напомним, в четверг, 6 июня, Путин прибыл в Санкт-Петербург, где на полях ПМЭФ российский лидер проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных запланированы встречи, как с президентом Болгарии, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьером Словакии Петром Пеллегрини.

ИСТОЧНИК KP.RU