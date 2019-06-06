Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-06T17:49:53+03:00

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Самолет лидера КНР Си Цзиньпиня приземлился в аэропорту Пулково: делегация Китайской Народной Республики прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). У трапа главу КНР встречал губернатор Ленинградской области Анатолий Дрозденко. Фотографией, сделанной во время встречи, глава Ленобласти поделился в Инстаграме.

- По поручению Президента РФ принял участие во встрече делегации КНР во главе с Си Цзиньпином в Пулково, - написал Александр Дрозденко на своей странице в соцсети.

drozdenko_au По поручению #президентрф принял участие во встрече делегации КНР во главе с Си Цзиньпином в #пулково #ленобласть #дрозденко #china

Китай - главный партнер Петербургского международного экономического форума. В Санкт-Петербург Си Цзиньпин прилетел из Москвы, где ранее прошли торжественные мероприятия и переговоры лидеров России и КНР. Официальный визит Си Цзиньпина в Россию приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой.

На ПМЭФ-2019 делегация из Поднебесной станет самой многочисленной — около 1000 человек. Ленинградская область с 1992 года сотрудничает с китайской провинцией Хэбэй, обмениваясь проектами в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики. В настоящее время российские и китайские компании разрабатывают в Ленобласти несколько инвестиционных проектов. Напомним, ПМЭФ-2019 продлится с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU