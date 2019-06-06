Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-06T17:46:53+03:00

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Глобальная инициатива по информационной открытости (Global Transparency Initiative), запущенная «Лабораторией Касперского» осенью 2017 года, получила мощное развитие. Об этом заявил руководитель компании Евгений Касперский на полях ПМЭФ-2019.

"Global Transparency Initiative продвигается очень и очень хорошо. Её очень хорошо принимают многие страны, поэтому мы открыли второй «центр прозрачности», в Мадриде. Очень скоро мы объявим о создании третьего центра", - приводит телеканал RT слова Касперского.

Директор "Лаборатории Касперского" также отметил, что "центры прозрачности", в которых партнеры компании и правительственные организации могут проверить исходный код ее продуктов и используемых ей инструментов, могут открыться и в других странах. Первый такой центр при этом был открыт в прошлом году в Цюрихе.

ИСТОЧНИК KP.RU