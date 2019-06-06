2019-06-06T17:46:53+03:00
Общество

Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости

"Лаборатория Касперского" запустила Глобальную инициативу по информационной открытости осенью 2017 года
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глобальная инициатива по информационной открытости (Global Transparency Initiative), запущенная «Лабораторией Касперского» осенью 2017 года, получила мощное развитие. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССГлобальная инициатива по информационной открытости (Global Transparency Initiative), запущенная «Лабораторией Касперского» осенью 2017 года, получила мощное развитие. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

Глобальная инициатива по информационной открытости (Global Transparency Initiative), запущенная «Лабораторией Касперского» осенью 2017 года, получила мощное развитие. Об этом заявил руководитель компании Евгений Касперский на полях ПМЭФ-2019.

"Global Transparency Initiative продвигается очень и очень хорошо. Её очень хорошо принимают многие страны, поэтому мы открыли второй «центр прозрачности», в Мадриде. Очень скоро мы объявим о создании третьего центра", - приводит телеканал RT слова Касперского.

Директор "Лаборатории Касперского" также отметил, что "центры прозрачности", в которых партнеры компании и правительственные организации могут проверить исходный код ее продуктов и используемых ей инструментов, могут открыться и в других странах. Первый такой центр при этом был открыт в прошлом году в Цюрихе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу
Националисты забросали файерами дом Порошенко
В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины
Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково
Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией
Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»
Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе
Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек
Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"
Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна