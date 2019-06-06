Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости
Глобальная инициатива по информационной открытости (Global Transparency Initiative), запущенная «Лабораторией Касперского» осенью 2017 года, получила мощное развитие. Об этом заявил руководитель компании Евгений Касперский на полях ПМЭФ-2019.
"Global Transparency Initiative продвигается очень и очень хорошо. Её очень хорошо принимают многие страны, поэтому мы открыли второй «центр прозрачности», в Мадриде. Очень скоро мы объявим о создании третьего центра", - приводит телеканал RT слова Касперского.
Директор "Лаборатории Касперского" также отметил, что "центры прозрачности", в которых партнеры компании и правительственные организации могут проверить исходный код ее продуктов и используемых ей инструментов, могут открыться и в других странах. Первый такой центр при этом был открыт в прошлом году в Цюрихе.
ИСТОЧНИК KP.RU