Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-07T04:52:41+03:00

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Пресс-служба британской королевской семьи дала пользователем соцсетей повод для шуток, перечислив Германию к антигитлеровской коалиции. Букингемский дворец разместил в своем Twitter сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила королеве Елизавете II политиков, прибывших на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии, от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Пост сопровождался фотографиями, на одной из которых Её Величество пожимает руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Торжества прошли в четверг в британском Портсмуте.

Твит заметили пользователи Reddit. В комментариях они иронично отметили, что Германия действительно принимала активное участие во Второй мировой войне.

Букингемский дворец вскоре исправил ошибку и удалил пост. В аккаунте разместили новое сообщение о встрече королевы с политиками из стран-союзников, но уже без Меркель.

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Лидеры держав антигитлеровской коалиции собираются во Франции. Будут праздновать юбилей своей эпохальной победы летом 1944-го. Они считают её решающей в разгроме Гитлера и его сателлитов во второй мировой войне. Но в компании первых лиц Британии, США, Франции и Канады не видно России(после того как Москва выразила недоумение, приглашение все же выслали, но опять с «вывертом» - не для первых лиц и с опозданием). Потому что Западсегодня хочет всех уверить - их фронт был не Вторым, а главным.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU