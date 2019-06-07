2019-06-07T04:52:41+03:00
В мире

Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции

Королева Елизавета приветствовала Меркель вместе с представителями стран-союзников
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Тереза Мэй приветствуют канцлера Германии Ангелу Меркель в ПортсмутеКоролева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Тереза Мэй приветствуют канцлера Германии Ангелу Меркель в ПортсмутеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-служба британской королевской семьи дала пользователем соцсетей повод для шуток, перечислив Германию к антигитлеровской коалиции. Букингемский дворец разместил в своем Twitter сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила королеве Елизавете II политиков, прибывших на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии, от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Пост сопровождался фотографиями, на одной из которых Её Величество пожимает руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Торжества прошли в четверг в британском Портсмуте.

Твит заметили пользователи Reddit. В комментариях они иронично отметили, что Германия действительно принимала активное участие во Второй мировой войне.

Букингемский дворец вскоре исправил ошибку и удалил пост. В аккаунте разместили новое сообщение о встрече королевы с политиками из стран-союзников, но уже без Меркель.

В ТЕМУ

Цена союзников: Так кто победил во Второй мировой - СССР или Голливуд

Лидеры держав антигитлеровской коалиции собираются во Франции. Будут праздновать юбилей своей эпохальной победы летом 1944-го. Они считают её решающей в разгроме Гитлера и его сателлитов во второй мировой войне. Но в компании первых лиц Британии, США, Франции и Канады не видно России(после того как Москва выразила недоумение, приглашение все же выслали, но опять с «вывертом» - не для первых лиц и с опозданием). Потому что Западсегодня хочет всех уверить - их фронт был не Вторым, а главным.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число жертв аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 19 человек
Умер американский певец и композитор Доктор Джон
Стали известны причины госпитализации беременной Симоньян
Кучма предложил запретить вести ответный огонь в Донбассе
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Генконсульство в Марселе прокомментировало сообщение о "шпионе" из России
В Канзасе суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей
Мадонна опровергла слухи о своем приглашении на свидание Трампу
В правительстве прорабатывают вопрос поддержки россиян при рождении первенца
Французы в опросе подтвердили, что хотели видеть Путина на торжествах в Нормандии
Идут на новые рекорды: за первые 5 месяцев 2019 года инвестиции Ленобласти выросли на 25% к уровню 2018 года
ПМЭФ–2019: Архангельская и Костромская области подписали соглашение сотрудничестве на три года
Магнитогорский металлургический комбинат построит логистический центр в Тольятти
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на "Эхо Москвы"
ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Сечин заявил, что США является главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Пентагон расценивает покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск для США
В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и Лондоном
Зеленский прокомментировал петицию с требованием его отставки
В Дубае туристический автобус попал в ДТП
Администрация Зеленского заявила о политической безответственности Рады