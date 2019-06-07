В ООН отметили День русского языка

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-07T07:19:32+03:00

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Русский – один из официальных языков Объединенных Наций, и День русского языка – еще и своеобразный профессиональный праздник для дипломатов и переводчиков, работающих в нью-йоркской штаб-квартире ООН, где также действует Клуб русской книги, объединивший своих рядах ценителей русской словесности.

В этом году празднование Дня русского языка в ООН было организовано постпредством нашей страны совместно с белорусскими коллегами. В Республике Беларусь русский является одним из государственных языков.

И.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что праздничная дата – 220-летие со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина было выбрано не случайно.

«Мы чествуем его память не только как величайшего мастера художественного слова и создателя современного русского языка. Пушкин известен еще и своими прекрасными литературными переводами с 16-и языков. Понимая все значение и сложность этого труда, он называл переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения»… В России исторически существуют богатые традиции литературного перевода. Однако и русская классика своей всемирной известностью обязана иностранцам, знавшим и любившим русский язык».

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков представил свою оценку уникальности творчества великого поэта: «По прошествии веков Пушкин выполняет объединяющую социальную миссию. Томик его произведений в переводе на национальный язык можно найти практически в любом государстве… Произведения Пушкина начали переводить еще при его жизни, практически в начале поэтической карьеры, - уже с 1823 года. А стихотворение «Я помню чудное мгновенье» переведено на 210 языков мира, включая самые экзотические – гуарани, кечуа, майя, санго, чилуба. Ничего подобного в мире нет».

Почетным гостем торжества стал один из самых известных в США переводчиков русской классической литературы Стивен Перл.

ИСТОЧНИК KP.RU