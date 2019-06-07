Десятки российских пилотов остались без работы после прокурорской проверки
Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что десятки пилотов остались без работы после прокурорской проверки в связи с катастрофой лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в феврале прошлого года.
Как было установлено, авиапилоты окончили Южно-Уральский государственный университет. Однако ВУЗ не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. В связи с этим, пилоты были лишены свидетельств и остались без работы. Они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены, пишет газета "Коммерсант".
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 февраля 2018 года самолет Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнял рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область). Внезапно он пропал с экрана радаров. Спустя непродолжительное время выяснилось, что лайнер потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.
В момент трагедии на борту самолета находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
ИСТОЧНИК KP.RU