Десятки российских пилотов остались без работы после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-07T08:50:56+03:00

ВУЗ, который они окончили, не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки

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Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что десятки пилотов остались без работы после прокурорской проверки в связи с катастрофой лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в феврале прошлого года.

Как было установлено, авиапилоты окончили Южно-Уральский государственный университет. Однако ВУЗ не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. В связи с этим, пилоты были лишены свидетельств и остались без работы. Они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 февраля 2018 года самолет Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнял рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область). Внезапно он пропал с экрана радаров. Спустя непродолжительное время выяснилось, что лайнер потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

В момент трагедии на борту самолета находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

valeriya Господи! Какой ужас!!!! Столько людей погибло!!!! Ох уж эти Саратовские авиалинии. В родной Саратов уже давно перестали летать, только ездим на поезде, потому что страшно. Даже мне, не страдающей аэрофобией, стало страшно садиться в такие самолёты. Однажды у нас на взлёте отказали двигатели, счастье, что произошло это за секунду до отрыва от земли. Нам заменили борт, только тогда осознали, что могло произойти. Не хочу никого голословно обвинять, эксперты установят причины трагедии, но горе вчера вошло во многие семьи. Не знаю, какими словами можно облегчить его - таких слов, наверное, не существует. Светлая память погибшим! Соболезнования их близким и родным! #ан148 #МоскваОрск

ИСТОЧНИК KP.RU