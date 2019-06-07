Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек
Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Дубае, которое произошло в четверг, 6 июня, увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в местной полиции в «Твиттере».
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Дубае туристический автобус с оманскими номерами попал в аварию. В полиции тогда сообщили, что в результате ДТП погибли 15 человек, еще 5 пострадали.
Установлено, что инцидент произошел около 17:40 по местному времени (16:40 по московскому времени). В автобусе в момент аварии находился 31 человек - туристы разных национальностей.
Информации о национальности пассажиров, а также причинах происшествия пока не поступало. Другие подробности инцидента также не приводятся.
Кстати, в Египте мае 2019 года у автобуса с турисатми взорвали бомбу. Было ранено 12 человек, россиян среди пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU