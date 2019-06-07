2019-06-07T09:58:59+03:00
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек

Ранее сообщилось, что жертвами аварии стали 15 пассажиров
Марина ВЕНЦОВА
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Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Дубае, которое произошло в четверг, 6 июня, увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в местной полиции в «Твиттере».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Дубае туристический автобус с оманскими номерами попал в аварию. В полиции тогда сообщили, что в результате ДТП погибли 15 человек, еще 5 пострадали.

Установлено, что инцидент произошел около 17:40 по местному времени (16:40 по московскому времени). В автобусе в момент аварии находился 31 человек - туристы разных национальностей.

Информации о национальности пассажиров, а также причинах происшествия пока не поступало. Другие подробности инцидента также не приводятся.

Кстати, в Египте мае 2019 года у автобуса с турисатми взорвали бомбу. Было ранено 12 человек, россиян среди пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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