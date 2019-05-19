В Египте взорвали бомбу у автобуса с туристами

Начало курортного сезона в стране пирамид выдалось печальным. В воскресенье вечером у здания музея в Гизе была взорвана бомба рядом с автобусом для туристов. В салоне как раз находилась группа из 25 южноафриканских курортников. К счастью, «адская машина» оказалось маломощной, обошлось без погибших. Ранено восемь граждан ЮАР и четыре египтянина, которым не повезло оказаться рядом.

Наших соотечественников среди пострадавших, подчёркивает МИД РФ, нет. Кстати, в прошлом декабре почти в том же самом месте (!) и по аналогичной схеме был подорван другой автобус с иностранными отпускниками; тогда погибли двое граждан Вьетнама и местный гид.

Об организаторах нынешнего теракта говорить пока рано. Однако, судя по почерку, за атакой может стоять исламистское подполье, близкое к ИГИЛ (запрещённая в РФ и многих других странах террористическая организация — прим. ред.). Цель у боевиков одна: отвадить иностранных курортников и вызвать социальный взрыв. Ведь до четверти национальных доходов Египет получает за счёт туризма, а если отели пусты, то и персонал их оказывается на улице.

«Террористическая ситуация в популярных египетских местах отдыха (Шарм-Эль-Шейх, Хургада) остается относительно спокойной. Однако нельзя исключать новых атак террористов», — сообщал МИД РФ в официальной памятке для туристов ещё год назад.