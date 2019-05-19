2019-05-19T18:43:12+03:00
В мире

В Египте взорвали бомбу у автобуса с туристами

Ранено 12 человек, россиян среди пострадавших нет [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
В Египте взорвали бомбу, пострадали туристы.В Египте взорвали бомбу, пострадали туристы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Начало курортного сезона в стране пирамид выдалось печальным. В воскресенье вечером у здания музея в Гизе была взорвана бомба рядом с автобусом для туристов. В салоне как раз находилась группа из 25 южноафриканских курортников. К счастью, «адская машина» оказалось маломощной, обошлось без погибших. Ранено восемь граждан ЮАР и четыре египтянина, которым не повезло оказаться рядом.

Наших соотечественников среди пострадавших, подчёркивает МИД РФ, нет. Кстати, в прошлом декабре почти в том же самом месте (!) и по аналогичной схеме был подорван другой автобус с иностранными отпускниками; тогда погибли двое граждан Вьетнама и местный гид.

Об организаторах нынешнего теракта говорить пока рано. Однако, судя по почерку, за атакой может стоять исламистское подполье, близкое к ИГИЛ (запрещённая в РФ и многих других странах террористическая организация — прим. ред.). Цель у боевиков одна: отвадить иностранных курортников и вызвать социальный взрыв. Ведь до четверти национальных доходов Египет получает за счёт туризма, а если отели пусты, то и персонал их оказывается на улице.

«Террористическая ситуация в популярных египетских местах отдыха (Шарм-Эль-Шейх, Хургада) остается относительно спокойной. Однако нельзя исключать новых атак террористов», — сообщал МИД РФ в официальной памятке для туристов ещё год назад.

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации
В Москве у директора клуба «16 тонн» с парковки угнали Lexus
Посольство России: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире
Греф рассказал о защите денег от воровства в Сбербанке
Эксперты назвали страны, в которые россияне стали реже летать
Миллер прокомментировал вероятность задержки строительства «Северного потока-2»
Россия и Белоруссия согласовали проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти
Участница поп-группы Spice Girls госпитализирована с потерей зрения
В Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв
Роспотребнадзор: почти 320 тысяч россиян умерли от ВИЧ за 31 год
На Украину вернулся бывший замглавы администрации Януковича
Бывший глава президентского протокола рассказал о стыде дипломатов из-за неопрятного вида Порошенко
Появилась информация о возможном первом президентском указе Зеленского
Президент Австрии поддержал проведение досрочных выборов в стране
В Кремле надеются, что встреча Путина и Трампа состоится
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в провинции Идлиб
Компания SpaceX подала иск к правительству США
Килиан Мбаппе перешагнул отметку в 60 мячей
Пушков прокомментировал обращение Саакашвили к Зеленскому
Стало известно о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского
Мэй сделает парламенту Великобритании "смелое предложение" по Brexit
На инаугурации Зеленского США будет представлять министр энергетики
Порошенко наградил Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого
В центре Киева за день до инаугурации Зеленского ограничили движение транспорта
Депутат Рады оценил экономические потери Украины от сокращения экспорта в РФ
Видео выступления Лазарева в полуфинале "Евровидения" занимает первое место по числу просмотров
В ходе трансляции "Евровидения" в эфир дважды попал флаг Палестины
В России ограничат движение грузовиков по некоторым трассам летом в дневное время