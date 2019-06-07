2019-06-07T11:34:28+03:00
Политика

«Позвонить не получится»: В МИД РФ отказала телефонная связь

Провода повредила организация, которая выполняла профилактические работы ночью
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Министерство иностранных дел РФ осталось сегодня ночью без телефонной связи. Об этом всем гражданам РФ, которые в недоумении обрывали телефоны организации и не получали ответа, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат» - написала она на своей странице в Facebook.

Сообщается, что повреждение телефонных линий произошло ночью при проведении плановых профилактических работ сторонней организацией. В данный момент проводятся работы по исправлению последствий этого ремонта.

Ранее подобных проблем во внешнеполитическом ведомстве не возникало. Пока неизвестно, когда появится возможность связаться с МИД по телефону, также не уточняется, профилактическая деятельность какой компании привела к таким неприятным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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